Corpo de mulher encontrado crivado de balas na zona norte de BH

432

Corpo foi encontrado, com vários tiros, nas proximidades do Campo do Céu Azul (foto: Facebook)

O corpo de Bruna Eduarda Pedrosa de Souza, de 20 anos, foi encontrado, crivado de balas, na Vila Dandara, próximo ao Campo do Céu Azul, na divisa do bairro de mesmo nome com o Bairro Trevo, na zona norte da capital mineira, na madrugada desta sexta-feira (11/8). O crime tem características de ser consequência da “Guerra do Tráfico de Drogas”, na Grande BH.



A polícia ainda não tem qualquer pista dos matadores. Nenhuma das testemunhas, moradores das proximidades, conhecia a vítima. No entanto, documentos encontrados possibilitaram que fosse feito um levantamento de sua vida pregressa.





Segundo a Polícia Militar que estive no local, Bruna é uma antiga conhecida da polícia, já tendo sido presa por porte ilegal de arma de fogo e ameaça de homicídio. Ela tambem é suspeita de ter matado uma pessoa.





Segundo um irmão da vítima, que foi encontrado pela PM, Bruna havia saído de casa no último dia 9, para ir à casa de uma cunhada, onde permaneceu até a noite de quinta-feira (10/8). Ele garantiu, também, que não tinha conhecimento de nenhuma ameaça à vida da irmã. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).





A expectativa da polícia é que as câmeras de uma distribuidora de bebidas, em frente ao local onde o corpo foi encontrado, possa ter registrado o crime e permita a identificação do ou dos autores.