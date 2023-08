Bombeiros resgatam com helicóptero motorista que caiu em ribanceira

432

Veículo ficou totalmente destruído, a ponto de o modelo não poder ser identificado (foto: CBMMG)

Resgatado, nos primeiros raios de sol deste sábado (12/8), o motorista de um veículo que tombou na estrada da Serra do Rola Moça e rolou por cerca de 200 metros, numa ribanceira. O homem tem 45 anos.



Segundo o tenente Durães, do Corpo de Bombeiro, o chamado foi feito por um outro motorista, que seguia atrás do veículo acidentado. “Este motorista contou que, de repente, o motorista do veículo da frente perdeu o controle do carro e precipitou pela serra abaixo.”

Ao chegarem ao local, os bombeiros optaram por dois tipos de salvamento, um de rapel e outro de trilha, com uma equipe descendo por um caminho existente.





No entanto, o local era de difícil acesso e, quando os bombeiros alcançaram o veículo, tiveram dificuldade para retirar a vítima. Ela estava encarcerada na ferragem do veículo.

“Não convinha arriscar uma subida, à pé, com a vítima numa maca. Por isso fizemos a estabilização e esperamos pelo amanhecer para retirá-lo com auxílio do helicóptero Arcanjo 2. O motorista acidentado foi levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII”, conta o tenente Durães.