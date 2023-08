Parte de teto de loja cai em shopping e dá susto em clientes

432

Ainda não se sabe quais são as causas do desabamento de loja em shopping (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Quem estava, por volta do meio-dia, no primeiro piso do Shopping Estação, que fica na Avenida Cristiano Machado, altura do Bairro Vila Clóris, Região Norte de Belo Horizonte, levou um grande susto. Parte do teto de uma loja, a Magazine Luíza, teria desabado.

O barulho foi grande e assustou clientes de um supermercado que fica ao lado. Rapidamente, seguranças do estabelecimento fecharam as portas do mesmo. Por precaução, parte do corredor onde fica a loja também foi interditada.





Esta não é a primeira vez que o teto desaba no Shopping Estação. A primeira vez foi em 26 de janeiro de 2016, quando parte do teto da Praça de Alimentação desabou em função de um temporal.





A segunda vez foi em 13 de dezembro do mesmo ano. Novamente em função das chuvas, parte do teto da mesma Praça de Alimentação caiu sobre mesas e cadeiras.





A terceira foi em 5 de fevereiro de 2018, mais uma vez sobre o mesmo espaço, só que dessa vez não foi em função das chuvas, mas sim por causa do vazamento da tubulação de escoamento de água.





A assessoria de imprensa do Shopping Estação ainda não se manifestou sobre o incidente. Não há informações sobre feridos. O Corpo de Bombeiros também não foi acionado.