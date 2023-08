PBH regulamenta auxílio transporte para mulheres em situação de violência

A gratuidade no transporte será concedida às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, de acordo com a Lei Maria da Penha (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte publicou neste sábado (12), no Diário Oficial do Município (DOM), o decreto que regulamenta a concessão do Auxílio Transporte Mulher na capital. A gratuidade será concedida às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, de acordo com a Lei Maria da Penha , que apresentem vulnerabilidade econômica ou social e residam em Belo Horizonte.