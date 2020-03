Coronavírus: com BH Resolve suspenso, saiba como realizar os serviços online

(foto: Prefeitura de Belo Horizonte/Divulgação)



A partir desta quarta-feira (18), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) suspendeu o atendimento presencial do BH Resolve. A suspensão está entre as medidas adotadas pela PBH para evitar grandes aglomerações e conter a transmissão do coronavírus na capital. A unidade recebe mais de 10 mil pessoas diariamente, entre usuários que solicitam serviços e cidadãos em geral que transitam pelo espaço.





Apesar do fechamento da unidade, o cidadão não está desamparado, já que os serviços mais demandados no BH Resolve podem ser solicitados online: dos 778 serviços disponíveis, 300 podem ser solicitados pela internet e 40 pelo PBH APP, aplicativo da prefeitura. Confira quais são os principais serviços e como acessá-los:

Todas as guias emitidas pela Secretaria Municipal de Fazenda/ BHISS Digital e Dívida Ativa, entre outras estão disponíveis no portal da Prefeitura. As guias de Dívida Ativa, emissão de IPTU e taxas imobiliárias (taxas mobiliárias - ISSQN AUTÔNOMO - TFLF - TFS - TFEP – TMCM) também poderão ser emitidas a partir desta quinta-feira, dia 19, nas agências dos Correios. Pelos cartórios de notas, os cidadãos também poderão solicitar o requerimento do ITBI. Para orientações específicas, o usuário poderá enviar um e-mail para atendimentofazenda@pbh.gov.br .





Emprego e Renda/ Sine ou pelo site: Nos endereços é possível acompanhar todas as ofertas de emprego oferecidas pelo Sine Municipal. As vagas são atualizadas periodicamente. Há também a opção de verificar as vagas pelo aplicativo SINE Fácil. (disponível nas plataformas Play Store e Apple Store);





Seguro Desemprego: Nesse site, o seguro desemprego pode ser solicitado on-line por qualquer trabalhador formal demitido sem justa causa e que cumpra os demais requisitos do benefício. Para solicitar, basta ter o número de requerimento do Seguro, que consta no documento entregue pelo empregador no ato do desligamento ou pelo Governo Federal, em situações especiais de concessão. O pedido pode ser realizado totalmente on-line, desde que não haja inconsistências. Há também a opção de requerer o benefício por meio do aplicativo SINE Fácil (disponível nas plataformas Play Store e Apple Store).

Para conferir a lista completa dos serviços disponíveis eletronicamente, acesse o portal da Prefeitura

* Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira