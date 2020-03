Detran-MG suspende testes de direção, legislação e outros serviços por causa do coronavírus

O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) suspendeu uma série de serviços ao público como medida para evitar a transmissão do novo coronavírus. Entre os serviços que não serão realizado estão os exames de direção e legislação.

A medida também é recomentada às Circunscrições Regionais de Trânsito (), unidades do Detran fora da capital. A recomendação é para que o cidadão que tiver dúvidas sobre o atendimento entre em contato com elas por telefone. Clique aqui para localizar as unidades O Detran-MG reforça que alguns serviços poderão ser realizados no site do departamento por meio de um formulário eletrônico ou no Fale Conosco , como renovação da, emissão de boleto de, entre outras."Na impossibilidade de concluir o serviço on-line, o cidadão deverá agendar atendimento presencial. Nesses casos, o Detran-MG recomenda que, sobretudo crianças, idosos e pessoas com doenças pré-existentes", informa o departamento. "Os serviços que dependem da entrega de documentos devem ser protocolados e a execução do serviço será realizada em até 48 horas, evitando que muitas pessoas permaneçam nas dependências do Detran-MG".