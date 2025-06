Grande BH: motociclista perde o controle da direção e cai dentro do córrego

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Está internado o motociclista que caiu em um córrego em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu por volta de 6h30 desta segunda-feira (2/6) na Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, Bairro Jardim das Alterosas.

Segundo uma testemunha, que foi quem acionou o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate, o motociclista teria perdido o controle da moto e caído no córrego. O desnível em relação à avenida é de cerca de quatro metros.

A vítima ficou caída, dentro do córrego, até a chegada do socorro. Os bombeiros fizeram a retirada do motociclista e o repassaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou para o Hospital Público Regional Prefeito Osvaldo Rezende Franco, em Betim.

O estado de saúde dele não foi informado.