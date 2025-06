MG: carreta pega fogo e gado da raça nelore morre carbonizado

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma carreta com carga de bovinos da raça nelore pegou fogo na noite deste domingo (1º/6) na BR-040, na altura do distrito de Correia de Almeida, em Barbacena (MG), na região do Campo das Vertentes. O Corpo de Bombeiros da cidade informou que, segundo o motorista, seis animais morreram queimados. O incêndio aconteceu por volta das 20h.

Conforme informações preliminares da corporação, os militares flagraram cerca de 40 animais soltos na rodovia. “O motorista contou que, para evitar a morte de mais animais, abriu o compartimento na traseira e, assim, eles escaparam”, informou o tenente Wagner.

O condutor contou que a carga havia saído do Rio de Janeiro e seria entregue para abate em Belo Horizonte. “Os motoristas que trafegam pelo trecho devem dirigir com atenção a fim de evitar acidente, caso algum animal atravesse a pista”, alertou.

A corporação em Barbacena não tinha até o fechamento da reportagem informações sobre a causa do incêndio. A ocorrência está em andamento.