PRF interceptou veículo com carga furtada em estrada de terra em Paracatu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou um veículo que transportava duas vacas destinadas à reprodução, conhecidas como matrizes, nesta sexta-feira (10/11) em uma estrada de terra em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. Os animais da raça Nelore foram recuperados no fim da manhã.

Ao EM, o inspetor da PRF, Aristides Amaral Junior, explicou que um caminhoneiro foi a um frigorífico em Paracatu entregar 13 animais para abate. No entanto, funcionários do estabelecimento perceberam que dois deles não faziam parte do lote.

“Eles tinham marcações diferentes e de fazendas distintas. Então, o proprietário foi acionado e informado sobre a tentativa de venda no frigorífico. A esposa do proprietário dos dois animais furtados ligou para a PRF e narrou isso”, explica.



Logo, a PRF e o fazendeiro conseguiram interceptar o veículo no momento em que ele voltava para a fazenda onde os animais eram mantidos após o furto. O motorista, então, foi conduzido à delegacia da cidade, e o gado foi devolvido ao dono.

A PRF não tem informações se o condutor do caminhão é o responsável pelo furto ou se estava apenas realizando o transporte. Os policiais também não sabem se há envolvimento de outra pessoa ou alguma relação da fazenda com o crime. Nesse sentido, a dinâmica do furto ainda será investigada pela Polícia Civil (PCMG).