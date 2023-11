Crime aconteceu no bairro Londrina, em Mateus Leme

Uma briga entre um casal terminou com uma mulher, de 27 anos, gravemente ferida no Bairro Londrina, em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (10/11). O rapaz também precisou ser socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Os militares chegaram ao local e encontraram os dois sangrando e deitados na rua. Em conversa com a mãe do homem, ela disse que a mulher chegou pela manhã na residência onde moravam quebrando os móveis. O rapaz teria pedido para ela parar e, após uma discussão, foi esfaqueado duas vezes. Ele tomou a faca da mulher e revidou, acertando-a no tórax, nos braços e nas pernas.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma testemunha disse que o casal teria passado a noite usando drogas e que as brigas entre os dois eram frequentes, tendo um Boletim de Ocorrência sido registrado entre eles em 2019.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para a UPA de Mateus Leme. Ela foi entubada, e o estado é considerado gravíssimo.

Já o homem foi levado para outra UPA da cidade. No local, ele disse aos policiais que precisou se defender das facadas e que, ao perceber que estava sangrando, achou que iria morrer. "Vou morrer, mas levo ela comigo", disse o rapaz aos militares.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu a faca utilizada no crime. O estado de saúde do casal não foi atualizado.