Suspeito de arrombar supermercados e dar R$ 12 mil de prejuízo é preso

Um homem de 29 anos, apontado como o responsável por arrombar três supermercados na cidade de Timóteo, na região do Vale do Rio Doce, foi preso pela Polícia Militar nessa sexta-feira (31/5). Ele deu um prejuízo estimado em R$ 12,3 mil.

Os militares utilizaram imagens de câmeras de segurança para identificar o homem e o veículo utilizado no crime. Com base nessas informações, as equipes realizaram diligências e conseguiram abordar o automóvel em Coronel Fabriciano.

Inicialmente, conforme a polícia, ele negou os furtos, mas depois acabou admitindo o crime diante das evidências dentro do imóvel onde mora. Os militares encontraram o alicate corta frio utilizado para arrombar as portas e as vestimentas usadas durante os delitos, informou a Polícia Militar do município.

A PM apreendeu R$ 460 e ainda faz diligências na tentativa de recuperar R$ 12,3 mil em “bens subtraídos”, como, dinheiro, cigarro, entre outros “pertences”, conforme divulgado.

