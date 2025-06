Policiais encontram menino autista perdido em rua no interior de Minas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um adolescente autista foi encontrado por policiais militares andando pelas ruas do Bairro Alto Esplanada, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite desse sábado (31/5).





De acordo com o boletim de ocorrência, uma viatura da PM foi acionada por um denunciante anônimo que relatou ter visto um menino andando nu pelas ruas do bairro. Uma equipe de militares se deslocou e encontrou o adolescente próximo a um colégio.





Os militares constataram que o menino tinha dificuldade em se comunicar, não sabendo dizer o nome. O Samu foi acionado, mas não viu motivo para atuação. Os militares tentaram acionar o Conselho Tutelar diversas vezes, sem sucesso. Por isso, o menino ficou sob a guarda de militares até conseguirem contato com o órgão ou que os pais procurassem a corporação.

Por volta das 4h30 deste domingo (1/6), a mãe do adolescente entrou em contato com os militares para denunciar que o filho, com autismo, teria saído de casa enquanto ela dormia e havia desaparecido. Os militares, então, levaram o menino até o endereço da família e o entregaram à mãe.