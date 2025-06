Motorista morre depois de capotar e ser jogado para fora do veículo em MG

Um acidente na BR-354, próximo ao trevo de Santa Rosa da Serra, em Campos Altos, no Alto Paranaíba, na manhã deste domingo (1/6), deixou um homem morto e uma mulher ferida.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, encontrou o veículo caído em uma ribanceira. O corpo do motorista estava do lado de fora do carro, o que, segundo os bombeiros, indica que ele teria sido arremessado para fora do veículo, durante o capotamento.





No interior do carro estava uma mulher, consciente, mas com uma fratura no braço esquerdo. A vítima foi imobilizada e içada até a rodovia. Porém, durante o resgate, de acordo com os bombeiros, ela teve convulsões e uma parada cardiorrespiratória.





A mulher foi colocada em uma ambulância e levada para o pronto atendimento municipal de Santa Rosa da Serra.

O corpo do homem ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar até a chegada do rabecão.