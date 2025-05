Homem é preso em supermercado por roubar 22 kg de carne

Um homem identificado como Arão Rogério de Souza Batista foi preso em flagrante no último sábado (24/5) em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, por tentar roubar 22 quilos de carne bovina de um supermercado. Ele já acumula mais de 10 passagens criminais e precisou ser contido porque agrediu guardas municipais e funcionários do local.

Segundo relato de testemunhas e funcionários, Arão entrou no setor de açougue se passando por promotor de vendas e começou a armazenar a carne em caixas de papelão. Ele então saiu do supermercado pela entrada principal, sem pagar pelas mercadorias, cujo valor ultrapassa R$ 1.000.

Funcionários chamaram a Guarda Municipal, que encontrou Arão fora de controle e agressivo, resistindo à abordagem. A equipe da 12ª DP (Copacabana) foi acionada e precisou usar força para conter e algemar o homem, que foi levado à delegacia.

Homem era conhecido por furtos e estelionatos

Segundo informações da polícia, Arão é um criminoso conhecido por envolvimento em furtos e estelionatos na cidade. Em março deste ano, ele furtou um caminhão de carnes em Copacabana — na ocasião, o motorista tentou enganar a polícia fazendo uma falsa comunicação de roubo de carga. Na semana passada, Arão também furtou uma bicicleta em uma loja da Tijuca. Ele já foi preso em flagrante cinco vezes, mas solto em todas as audiências de custódia anteriores. Seu histórico inclui prisões em 2018, 2023, 2024 e duas vezes em 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desta vez, Arão Batista foi indiciado por roubo impróprio, crime previsto no artigo 157, §1º do Código Penal, e encaminhado ao sistema prisional, onde aguardará nova audiência de custódia. A polícia destacou que a violência usada para manter o produto roubado e a agressividade durante a abordagem foram determinantes para a prisão.