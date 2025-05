Casal é preso em MG ao tentar vender notebook furtado por R$ 10

Um casal foi preso em Caratinga (MG), na Região do Vale do Rio Doce depois de furtar um notebook de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e tentar vendê-lo por R$ 10. Enquanto a mulher recebia atendimento médico, o marido dela invadiu um consultório e pegou o aparelho. O caso aconteceu na manhã desse domingo (18/5).

A mulher, de 34 anos, deu entrada na UPA da cidade com sintomas de infecção urinária, foi atendida e submetida à observação médica. De acordo com a Polícia Militar, o marido dela, de 39, se aproveitou de um momento de descuido da equipe, invadiu um consultório e furtou o notebook.

Segundo o boletim de ocorrência, depois de receber alta, a mulher escondeu o aparelho sob um cobertor e saiu da UPA com o marido. Momentos depois, o homem procurou um comerciante e tentou vender o aparelho por R$ 10. O comerciante estranhou, reteve o aparelho e acionou a polícia.

O notebook era utilizado na realização de exames de eletrocardiograma e estava identificado com logotipos do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde (SUS) e do projeto “Boas Práticas”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme a PM, a ação da dupla foi gravada pelas câmeras de segurança da unidade de saúde. Os militares encontraram o homem no Bairro Esplanada e a mulher no Centro do município. Os dois foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia de Polícia Civil, que segue com o caso.