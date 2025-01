Na madrugada dessa quinta-feira (15/1), a motorista de aplicativo Crislaine Maria Vasconcelos, de 39 anos, desapareceu em Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce. De acordo com a irmã dela, a condutora já havia se desconectado do aplicativo quando houve o sumiço.

Crislaine teria passado em casa após o fim do trabalho e saído de moto até uma churrascaria na Avenida Presidente Tancredo Neves, no Bairro Esplanada, em Caratinga. Depois, ela retornou, tomou banho e saiu novamente, de carro. A motorista foi vista pela última vez por volta da meia-noite de quinta-feira (15/1) nas proximidades da mesma churrascaria, onde não chegou a adentrar por uma segunda vez.

Diante da demora de Crislaine em voltar para casa, os familiares dela tentaram contato por telefone, mas sem sucesso. Diante disso, acabaram acionando a Polícia Militar, que já está fazendo buscas pela motorista.

Na madrugada em que sumiu, Crislaine vestia uma blusa rosa e um short jeans. O carro dela, um Fiat Punto de cor prata, também está desparecido.

Outro caso de desaparecimento em Caratinga

Poucos meses atrás, em julho de 2024, outra motorista de aplicativo desapareceu em Caratinga. Na ocasião, a polícia acabou constatando o assassinato Sirlene Matins Silva Salazar, de 53 anos. Um casal foi preso pela suspeita de autoria do crime.



