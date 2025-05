Vídeo flagra ladrão que usou lâmpada de emergência para furtar loja

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um suspeito, ainda não identificado, invade uma loja e, com o suporte de uma lâmpada de LED, furta dinheiro do estabelecimento. O caso aconteceu na Avenida Dom Pedro II, na altura do Bairro Monsenhor Messias, Região Noroeste de Belo Horizonte, na madrugada de segunda-feira (26/5).

O responsável pela empresa fez um registro na delegacia virtual. De acordo com o documento, o suspeito arrombou o portão da distribuidora e a porta metálica de entrada e entrou na loja, às 3h40.

Câmeras de segurança também registraram a invasão. No vídeo, é possível ver o homem pegando uma das luzes de emergência de LED do estabelecimento e realizando buscas pelo imóvel.

Mesmo com o som do alarme soando, o suspeito furtou cerca de R$ 3.050 em espécie e saiu pela mesma porta que entrou, em direção à Rua Vila Rica, conforme a denúncia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem não escondeu o rosto das câmeras, mas até o momento ele não foi encontrado.