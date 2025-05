Homem com 62 passagens pela PM finge ser engenheiro, arromba loja e é preso

Um homem de 39 anos foi preso depois de fingir ser engenheiro, arrombar um estabelecimento comercial e roubar notebooks na Avenida Bernardo Monteiro, no bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã dessa quarta-feira (14/5). Ele tem 62 passagens pela polícia e não se preocupou em se esconder das câmeras durante os furtos.

A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada por uma funcionária da loja ao perceber que a porta de entrada tinha sinais de arrombamento. Os militares fizeram uma varredura no estabelecimento e não encontraram o autor.

A ação foi flagrada por câmeras de segurança. Segundo o boletim de ocorrência, o porteiro relatou que, por volta das 6h, o autor se apresentou como engenheiro e disse que precisava das chaves de um imóvel em obras para fazer medições para um orçamento. Ele usava uma mochila, camisa azul, calças escuras e carregava um tablet nas mãos.

O porteiro entregou a ele chaves e o autor entrou no edifício. O homem, porém, em vez de seguir ao estabelecimento em obras, seguiu para outra loja e usou chaves de fenda e uma marreta para forçar a entrada e realizar o furto. Depois de apenas oito minutos, o autor é visto novamente entrando no elevador e deixando o edifício, despedindo-se do porteiro e lhe devolvendo as chaves.

Conforme os registros, o homem foi reconhecido pelos policiais por ser autor de furtos na Região Centro-Sul da cidade, sempre com o mesmo modus operandi: à luz do dia, sem problemas em mostrar o rosto e passando-se por integrante de obra. Segundo a PM, o autor tem 62 passagens pela polícia por furto, ameaça e extorsão, desde o ano de 2013.

O homem foi encontrado em casa à noite, no bairro Beira Linha, na Região Nordeste. Ele não ofereceu resistência e admitiu os furtos. O autor disse que já tinha vendido os notebooks em um bar no centro da cidade, por R$ 500 cada, e que já havia gastado o dinheiro.

Foram apreendidos com o homem dois monitores de computador, uma mesa digitalizadora, um tablet, três carregadores de notebook e um telefone celular - segundo a polícia, todos provavelmente provenientes de outros furtos. Os policiais também encontraram duas chaves de fenda, uma marreta e uma mochila utilizada durante os furtos.

O homem foi preso e as investigações seguem com a Polícia Civil de Minas Gerais.