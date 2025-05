BH: ladrões furtam R$ 500 mil de casa de sargento do Corpo de Bombeiros

A Polícia Civil investiga um furto em plena luz do dia na casa de uma sargento do Corpo de Bombeiros. Uma dupla de criminosos foi flagrada invadindo a residência e levando R$ 500 mil em joias, além de uma arma de fogo e eletrônicos. O crime ocorreu na última quarta-feira (7/5) no Bairro Santa Lúcia, localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Câmeras de segurança registraram o momento em que os dois homens entraram na casa após arrombarem o portão. A ação só foi descoberta quando a moradora, de 36 anos, chegou e encontrou sinais de invasão. Assustada, ela chamou a Polícia Militar, que confirmou que os cômodos haviam sido revirados e diversos objetos haviam sido levados.

Segundo o boletim de ocorrência, os ladrões fugiram com joias de alto valor, uma arma pertencente à sargento do Corpo de Bombeiros, notebooks, videogames, documentos e outros bens da residência.

A Polícia Civil realizou perícia no local, mas, até agora, nenhum suspeito foi identificado. A investigação segue em andamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino