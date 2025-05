Motorista de aplicativo suspeito de assaltar e esfaquear engenheiro é preso

Foi preso nessa quarta-feira (7/5) o suspeito de esfaquear um homem que saía de um bar em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no fim de semana. O suspeito, motorista de aplicativo, afirmou que cometeu o crime por precisar de dinheiro. A vítima segue internada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

O suspeito, de 21 anos, foi encontrado no Bairro Aclimação. Ele teria confessado o crime após a Polícia Militar apresentar as provas coletadas, incluindo imagens de câmeras de segurança que identificaram não só o suspeito, mas também o veículo utilizado por ele.

O carro do suspeito, suas roupas e a possível faca usada no crime foram apreendidos. O celular da vítima também foi encontrado.

O crime ocorreu no domingo (4/5). Segundo a PM, o homem foi surpreendido por um assaltante, que gritou "perdeu" ao anunciar o roubo. A vítima tentou reagir, mas foi agredida com socos, chutes e uma facada no tórax, que a derrubou. O pulmão direito da vítima foi perfurado.

Ela segue em unidade de terapia intensiva no HC-UFU, sem previsão de alta.