Polícia prende 8 suspeitos de furtarem armas em delegacia de Juiz de Fora

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (8/5) uma operação nos bairros Parque das Torres e Jóquei, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A operação, batizada de Iscariotes, teve como objetivo desarticular um grupo criminoso que tinha relações com uma facção carioca. Oito pessoas, entre elas líderes deste grupo, foram presas preventivamente.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações que resultaram na operação começaram depois que um prestador de serviço furtou armas de dentro do setor de custódia da PC. As investigações apontaram que esse homem fazia parte de um grupo criminoso.

O delegado Marcos Vignolo, que acompanhou a ação, destacou o empenho das equipes e o resultado das apreensões. "A operação resultou na apreensão de diversas porções de maconha, cocaína e crack, galões com substância análoga ao conhecido 'loló', além de materiais utilizados para preparo e dolagem dos entorpecentes. Também foram encontradas armas de fogo, munições e carregadores de alta capacidade", detalhou.

Mais de 100 policiais civis participaram da Operação Iscariotes. Além das prisões preventivas, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão.

Os presos vão responder por associação criminosa, furto qualificado e tráfico de drogas. As investigações, segundo a PC, prosseguem. "Nós não vamos descansar até localizar e prender todos os envolvidos que ousaram furtar a PCMG ou se beneficiar desse crime", prometeu o delegado Márcio Rocha.

