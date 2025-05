Suspeito de tentar matar o irmão por causa de carroça é preso em Minas

Um homem de 59 anos foi preso preventivamente suspeito de tentar matar o irmão, de 65 anos, a golpes de facão no município de Manga, no Norte de Minas. A desavença seria motivada pela disputa da posse de uma carroça.

A prisão do suspeito foi feita em ação conjunta das polícias Civil e Militar no município, situado às margens do Rio São Francisco, na manhã dessa quarta-feira (7/5). O suspeito está preso na Cadeia Pública de Manga.

O crime ocorreu no dia 25 de abril na casa dos dois irmãos no Bairro Nova Brasília, na cidade ribeirinha. De acordo com uma fonte, o suspeito preso seria frio e calculista e, anteriormente, teria cometido outra tentativa de homicídio, dessa vez contra uma irmã, por causa de um pedaço de carne.

Na disputa pela carroça, o suspeito atingiu o irmão, que é serralheiro, com golpes de facão na cabeça e em um dos braços. A vítima sofreu traumatismo e perdeu muito sangue.

Após ser socorrido por vizinhos e passar por atendimento no Hospital Municipal de Manga, o serralheiro foi levado para o Hospital Regional de Janaúba, onde continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo o delegado da Comarca de Manga e responsável pelo caso, Thiago Pinheiro, o inquérito policial foi instaurado imediatamente após a denúncia e contou com o empenho conjunto dos órgãos de persecução criminal.

“Durante as diligências, apuramos que o investigado pretendia fugir da cidade, o que exigiu uma resposta rápida das equipes de investigação”, disse o delegado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo ele, o inquérito será concluído nos próximos dias e encaminhado à Justiça, com o indiciamento do suspeito.