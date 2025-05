MG: homem é preso com ‘supermaconha’ em ônibus interestadual

Um homem de 30 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (8/5) após ser flagrado transportando porções de skunk, uma droga conhecida como "supermaconha", em um ônibus interestadual que trafegava pela MG-353, em Juiz de Fora. A apreensão ocorreu por volta da 1h22, durante a Operação "Última Parada", da Polícia Militar Rodoviária.

O veículo seguia do Rio de Janeiro para Itabira, em Minas Gerais, quando foi abordado pelos policiais no km 70 da rodovia. Segundo a PM, o passageiro apresentou nervosismo ao ver os militares e exalava um forte odor de maconha vindo de sua bagagem. Diante da suspeita, os agentes revistaram suas malas e localizaram cerca de 26 porções da droga escondidas nos bolsos de uma bermuda e de calças, tanto em uma mochila quanto em uma mala no bagageiro.

Durante a abordagem, o suspeito informou que havia embarcado com a droga em Salvador (BA) e que seu destino final seria o município de Tocantins, em Minas Gerais. O material apreendido foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil em Juiz de Fora, onde o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Skunk?

O skunk é uma variação da maconha produzida em laboratório, por meio do cruzamento de diferentes tipos da planta. A droga possui os mesmos efeitos do entorpecente tradicional, porém com potência até sete vezes maior, o que aumenta significativamente seus riscos à saúde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos