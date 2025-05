Drogas avaliadas em mais de R$ 100 mil são apreendidas em Minas

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma ação da Polícia Militar prendeu mais de R$ 100 mil em drogas em uma fazenda na cidade de Guanhães, no Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (7/5).

Os agentes receberam informações de que uma fazenda no bairro Córrego do Limoeiro era usada para fabricar e armazenar drogas. A denúncia ainda relatava disparos de arma de fogo no local.

A Polícia Militar montou operação no imóvel e apreendeu dois pacotes de maconha do tipo “Skunk”, nove pacotes de pasta base de cocaína , avaliado em 64 mil reais, sete pacotes de embalagens em tamanho variados, uma balança de precisão, uma tesoura, um estilete, uma munição calibre .36 intacta, um cartucho calibre 9mm deflagrada e R$ 10,10 em moedas.

O dono da residência, que não teve a idade divulgada, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia com o material apreendido.

A polícia estima que a droga encontrada na ação está avaliada em mais de R$ 100 mil.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia