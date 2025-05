Vingança por morte de mãe termina com execução de gerente do tráfico

Um homem de 34 anos foi morto a tiros nessa quarta-feira (7/5) no bairro Jardim da Glória, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele era gerente no tráfico de drogas e apontado como responsável por um atentado que resultou na morte da mãe de um rival, de 18 anos, considerado principal suspeito no caso.

Segundo o boletim de ocorrência, o tio da vítima contou que estava com o sobrinho em uma moto, a caminho da Regional Pampulha, na capital, onde iriam trabalhar em uma obra, quando foram abordados por suspeitos que estavam em um carro.

Um deles desceu pela porta traseira, com uma arma em punho, e mandou que a vítima descesse da garupa. Conforme o relato do tio, o suspeito disparou várias vezes contra a vítima e voltou ao veículo, que fugiu em alta velocidade.

De acordo com a perícia, foram encontradas no local cinco cápsulas de nove milímetros, mas não foi possível determinar quantos tiros atingiram o homem.

Segundo a PM, a vítima é gerente de tráfico de uma organização criminosa do bairro Barraginha e estava envolvida na morte de diversos integrantes de um grupo rival, com atuação em Lagoa Santa.

Enquanto registravam a ocorrência, testemunhas que preferiram não se identificar relataram que o homem é apontado como o mandante de um atentado contra um jovem de 18 anos da facção rival. O atentado, porém, resultou na morte da mãe do jovem, o que pode ter motivado o assassinato desta quarta-feira.

Na casa da vítima, e também com ela, foram encontrados três celulares e um computador, recolhidos pela perícia para investigação. O suspeito do assassinato, que já tem mandado de prisão em aberto, ainda não foi localizado.

O corpo foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil.