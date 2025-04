Pai tenta salvar filho morto com tiros na cabeça, na Grande BH

Um homem de 29 anos morreu depois de ser baleado na cabeça e em outras partes do corpo por dois suspeitos em uma moto, na noite dessa segunda-feira (28/4). O pai dele tentou salvá-lo buscando atendimento em uma UPA, mas o médico confirmou a morte. O caso aconteceu no bairro Santa Fé, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais chegaram no endereço da denúncia e viram o homem sendo colocado desacordado dentro de um carro pelo pai, que estava levando o filho para atendimento médico. Para agilizar o socorro, a equipe policial acompanhou o veículo até a UPA Justinópolis, onde o médico confirmou a morte.

Segundo a equipe médica, a vítima apresentava múltiplas perfurações por arma de fogo. Inicialmente, foi identificado que dois disparos atingiram a cabeça, e um tiro acertou, respectivamente, o pescoço, abdômen, tórax e uma das mãos. Não foi esclarecido se o homem morreu no momento dos disparos ou a caminho da unidade de saúde.

À Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o pai da vítima contou que ficou sabendo que o filho havia sido baleado a poucos metros de casa, enquanto estava com a namorada. Ele foi à esquina, encontrou o filho, colocou-o dentro do carro e tentou atendimento médico na UPA.

Ele também disse que sabia que o filho tinha desavenças com algumas pessoas, mas não soube informar o motivo. Ainda segundo ele, um dos homens com quem ele tinha atrito chegou a morar no mesmo aglomerado que eles, mas se mudou recentemente e não sabe dizer o novo endereço.

O boletim de ocorrência também registra o relato da namorada da vítima, que contou que os dois conversavam em uma esquina quando foram surpreendidos por dois suspeitos em uma motocicleta vermelha. De acordo com ela, um dos homens chamou a vítima de “desgraça” e realizou os disparos.

De acordo com a PM, a área foi isolada para a realização da perícia, mas a equipe técnica informou que só compareceria depois. Nenhuma câmera de segurança que tenha registrado o crime foi encontrada.

Os suspeitos foram posteriormente identificados como homens de 21 e 30 anos. Porém, até o momento, nenhum deles foi localizado. Os militares seguem em busca dos dois.

