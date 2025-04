Grande BH: na porta de casa, homem é morto a tiros e facada

Um homem de 31 anos foi morto a tiros e facada na porta de casa na madrugada desta segunda-feira (28/4). Ele também foi encontrado com hematomas na cabeça e escoriações. O caso aconteceu no bairro São Caetano, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que moradores da região ouviram tiros, por volta de 1h. Os militares se deslocaram à Rua Quatro e encontraram o corpo do homem caído na calçada de uma residência, sem sinais vitais.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que o homem foi atingido por tiros nas pernas e no tórax e por uma facada no pescoço. Além disso, o corpo também contava com escoriações e hematomas na cabeça.

Posteriormente, o homem foi identificado como o morador da casa. Até o momento, a polícia não tem informações sobre a autoria e motivação, e segue com as diligências.

O corpo foi removido pelo rabecão.

