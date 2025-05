Operação da polícia contra facções termina com prisões em Minas

Uma operação conjunta entre as polícias Civil (PCMG) e Militar (PMMG) resultou na prisão em flagrante de cinco homens no município de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (7/5), informou a assessoria da Polícia Civil.

O número, no entanto, diverge do informado pela Polícia Militar, que comunicou 9 prisões “decorrentes da apreensão de drogas, armas, munições, dinheiro, balança de precisão, celulares e apetrechos para a preparação e venda de entorpecentes”. Os materiais foram recolhidos por meio do cumprimento de 11 mandados de busca, informou a Polícia Civil.

Ainda de acordo com a PCMG, a operação teve como base apurações sobre duas tentativas de homicídio ligadas a disputas entre facções rivais envolvidas com o tráfico de drogas na cidade.

Entre os materiais apreendidos estão quatro armas de fogo (uma pistola, um revólver, uma espingarda e uma garrucha), além de 125 munições de diversos calibres, tabletes de maconha e papelotes de cocaína.

