Homicídios e tráfico: doze são presos em megaoperação da PC em Minas

Uma megaoperação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) resultou na prisão de 12 pessoas em Governador Valadares, na manhã desta quarta-feira (9/4). A operação contou com a participação de mais de 300 policiais civis e militares, com apoio aéreo da PCMG e da PMMG.

Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa alvo atuava de maneira violenta na cidade do Vale do Rio Doce, com prática de homicídios e tráfico de drogas.

Os trabalhos policiais realizados hoje são desdobramentos da operação Coroa de Ferro, desencadeada em novembro passado. Além das prisões nesta manhã, 32 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Expulsão e coação de moradores

“Os levantamentos apontam que o grupo estava expulsando e coagindo os moradores de residenciais para tomar posse de imóveis. Durante as investigações, também foi descoberto que a organização promovia eventos sociais com o objetivo de conquistar a simpatia da população local e, assim, facilitar suas ações ilícitas”, explicou a instituição policial em comunicado.

Do total de detidos, seis estavam com mandado de prisão temporária e seis foram autuados em flagrante (dois deles efetuaram pagamento de fiança, conforme previsão legal). Eles poderão responder pelos crimes de homicídio, tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores, esbulho possessório, receptação e falsidade ideológica. Todos foram encaminhados ao sistema prisional.

Apreensões

No curso da operação, foram apreendidos duas armas de fogo e 64 munições; uma espada tipo Samurai; porções de cocaína, crack e maconha; três radiocomunicadores; um notebook; um gerador de energia; mais de 20 celulares; cerca de R$ 1,5 mil em dinheiro; diversos receituários em branco, carimbados e assinados; e uma motocicleta.

