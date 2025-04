Pai é preso suspeito de estuprar filha de 13 anos e armazenar pornografia

Um homem de 52 anos, apontado como responsável pelo estupro da própria filha, de 13 anos, foi preso nesta quarta-feira (9/4) em Diamantina, na Região Central de Minas Gerais, durante uma operação da Polícia Civil para cumprir mandados de busca e apreensão em uma propriedade rural situada em um povoado da cidade ligado ao suspeito.

O inquérito que apura o crime foi instaurado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), após uma denúncia envolvendo o homem. A polícia não divulgou informações sobre a dinâmica do abuso sexual nem quando ele ocorreu.

A Polícia Civil encontrou, em um celular apreendido, imagens pornográficas de crianças e adolescentes. Por esse motivo, o homem foi autuado em flagrante.

A instituição policial também solicitou à Justiça a conversão da prisão temporária em preventiva, além de medidas protetivas de urgência, que já foram deferidas em favor da vítima.

Além da Deam, participaram da ação policiais civis que investigam o tráfico de drogas em Diamantina, bem como as equipes das Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) e do Tático Móvel, ambas da PMMG.

