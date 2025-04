Homem tenta estuprar e matar ex na frente dos filhos dela em Ibirité

Uma mulher, de 29 anos, foi vítima de tentativa de estupro e feminicídio dentro da própria casa, na Vila Ideal, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa segunda-feira (7/4). O suspeito, ex-namorado da vítima, não aceitava o fim do relacionamento e ameaçou matá-la na frente dos filhos dela, de cinco e nove anos.

A Polícia Militar foi acionada depois que a vítima ligou para outra pessoa pedindo socorro, por volta das 8h15. Segundo a denúncia, a vítima afirmava que o ex-namorado, também de 29 anos, tentava invadir a casa dela com uma faca.

Os policiais chegaram à residência e flagraram o homem tentando forçar a entrada, enquanto a vítima segurava a porta pelo lado de dentro. O suspeito tentou fugir, mas, como não havia uma rota de fuga possível, foi capturado e algemado.

A vítima relatou aos policiais que viveu um relacionamento com o suspeito por um ano e nove meses e que os dois se separaram há cerca de três meses. Porém, desde então, o ex-namorado não aceita o fim do relacionamento e constantemente a persegue, tendo as perseguições acentuado nos últimos quatro dias.

Segundo ela, o suspeito frequentemente a esperava chegar do trabalho em um ponto de ônibus e a perseguia até entrar em casa, enquanto a chamava. Conforme registros, na noite de domingo (6), a vítima ouvia música alta na cozinha de casa quando foi surpreendida pelo ex com uma faca na mão dentro da casa dela.

Ela foi atacada no rosto, braços e pernas, enquanto o suspeito a forçou a tirar as roupas e exigia que ela mantivesse relações sexuais com ele. Os filhos da mulher, de cinco e nove anos, estavam em casa no momento do crime. Aos policiais, a mulher contou que, em certo momento, enquanto o suspeito a sufocava e tentava abusar dela, o primo do suspeito bateu na porta da casa oferecendo ajuda e o suspeito fugiu.

Na manhã seguinte, o suspeito retornou à casa da mulher e tentou invadir novamente, momento em que foi pego pelos policiais. Conforme o relato da vítima, o homem apontava a faca para ela exigindo que reatassem o relacionamento, enquanto quebrava vidros e empurrava a porta de entrada.

A vítima ainda relatou que ficou com medo de sofrer represálias pelos traficantes da região e, por esse motivo, não acionou a polícia na noite anterior. Ela disse já ter sido vítima de abuso sexual outras vezes e também já foi proibida de trabalhar para “satisfazer as vontades dele”.

No local, a perícia encontrou três facas utilizadas pelo autor, enquanto uma delas apresentava resquícios de sangue. A vítima foi encaminhada para atendimento médico no Hospital de Ibirité e as investigações seguem com a Polícia Civil.