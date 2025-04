Acidente com carro e carreta fecha BR-356 em Itabirito

Um acidente entre carro e carreta carregado com minério deixou ao menos uma pessoa ferida e fechou a BR-356, em Itabirito, na Região Central de Minas, nos dois sentidos na manhã desta terça-feira (8/4).

Segundo o Corpo de bombeiros, o acidente aconteceu próximo ao Condomínio Alphaville, no sentido Belo Horizonte.

O motorista do carro de passeio está consciente e orientado, com ferimentos leves, mas ficou preso às ferragens pelas pernas. Equipes dos bombeiros foram acionados para fazer o resgate da vítima.

O caminhão acabou batendo no barranco marginal à pista e espalhou parte da carga de minério na rodovia. Também há vazamento de óleo na via.

A BR-356 está fechada nos dois sentidos. Ainda não se sabe o estado de saúde do motorista da carreta.



Acidente na BR-040

O motorista que passa pela BR-040 também enfrenta congestionamento na altura de Ouro Preto, Na Região Central do estado. Uma batida entre carro e caminhão deixou ao menos três mortos no início da manhã desta terça-feira (8/4).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu próximo ao Mirante da Serra. As três vítimas que morreram estão sendo retidas do veículo de passeio nesta manhã. Ainda não se sabe o estado de saúde do motorista do caminhão.

Com o impacto, houve vazamento de óleo na pista.

Além dos bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o rabecão da Polícia Civil e a concessionária da BR-040 foram mobilizados para atender a ocorrência.