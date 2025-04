Vídeo: veja momento da ação dos criminosos em Guaxupé

“Que noite terrível! Acordaram a cidade inteira com os tiros e explosões”, desabafou uma moradora de Guaxupé nas redes sociais. Durante a madrugada desta terça-feira (8/4), criminosos armados explodiram uma agência da Caixa e atiraram contra um quartel da Polícia Militar na cidade e a sede da Guarda Municipal.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pelo menos dois suspeitos com armamento pesado dando tiros para o alto na área da calçada, próximo ao banco. Ainda é possível ouvir explosões.

Nas redes sociais, moradores da cidade relataram o medo sentido durante a madrugada. Em uma publicação, uma moradora disse que parecia que os bandidos estavam dentro de sua casa. “Deixaram os caras tocarem o terror na cidade por mais de uma hora”, disse outro.

Segundo a Polícia Militar, os ataques ao quartel e à Guarda Municipal aconteceram ao mesmo tempo em que a agência bancária foi invadida. Um policial militar estava no quartel e ficou ferido em uma das mãos pelos estilhaços de vidro da entrada da sede. Os tiros também danificaram as paredes do local.

Conforme registros, os suspeitos usaram explosivos para invadir a agência bancária, localizada na Avenida Doutor João Carlos, no Centro da cidade, às 1h45.

Até o momento, não há informações sobre o valor roubado da agência, mas segundo a Prefeitura de Guaxupé, houve apenas a tentativa de levar o cofre. A perícia da Polícia Federal é aguardada no local.

A PM informou que a busca pelos envolvidos no crime está sendo feita pelos policiais militares da 18ª Região de Polícia Militar, do Comando de Missões Especiais do BOPE, e do Comando de Aviação do Estado.

Ainda conforme a polícia, dois veículos suspeitos foram encontrados na área rural do município, em uma estrada vicinal. Um deles estava tombado e o outro estava atravessado na vegetação às margens da pista. A suspeita é que eles tenham sido utilizados durante os ataques.