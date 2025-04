Homem é preso suspeito de estuprar a enteada de 14 anos em Minas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu nesta quinta-feira (3/4) um homem, de 39 anos, suspeito de estuprar a enteada, de 14, em Formiga, na Região Centro-Oeste do estado. O homem ficará detido preventivamente.





Segundo a PCMG, as investigações sobre a morte da adolescente começaram em 7 de novembro de 2024, após a mãe da menina denunciar que a filha era abusada sexualmente pelo padrasto desde os 4 anos.

A menina foi ouvida em uma escuta especializada e negou os abusos por medo. Segundo a PCMG, o homem ameaçava de morte e agressão não apenas ela, mas a mãe e seus irmãos.





Em 26 de janeiro deste ano, a adolescente morreu, e as investigações para apurar as circunstâncias da morte continuam. De acordo com o laudo pericial, o corpo da jovem foi encontrado sem sinais de violência.

Os celulares da adolescente e da mãe foram apreendidos, e diversas testemunhas prestaram depoimento. Segundo a PCMG, as provas colhidas mostraram a prática de abusos sexuais sucessivos contra a jovem, o que levou à representação pela prisão do suspeito.