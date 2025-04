Trabalhador morre atropelado por trator durante obra no interior de Minas

Um jovem de 21 anos morreu ao ser atropelado por um trator nessa quarta-feira (2/4) na Vila Camilo Prates, em Montes Claros, no Norte de Minas.

Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz era funcionário de uma empresa que atuava em uma obra em um loteamento. Uma engenheira relatou aos militares que os funcionários estavam trabalhando quando o condutor do trator realizava operação de marcha a ré e não viu que a vítima estava do lado esquerdo do veículo.

O Samu foi acionado, mas quando chegou ao local constatou a morte da vítima, que sofreu um traumatismo cranioencefálico grave. Conforme a polícia, o motorista do trator precisou ser levado para o hospital devido ao estado de choque em que se encontrava.

O corpo foi liberado para a funerária. A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do acidente.

