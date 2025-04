Entregadores de aplicativo paralisam atividades em Montes Claros

Os entregadores do aplicativo iFood em Montes Claros (Norte de Minas) aderiram à mobilização nacional da categoria e mantiveram a paralisação de suas atividades nesta terça-feira (1/4), reivindicando melhores condições de trabalho. O movimento foi iniciado na segunda-feira (31/3), contando também com adesão em Belo Horizonte.

Na segunda-feira, os entregadores do aplicativo Ifood de Montes Claros fizeram uma manifestação junto ao estacionamento da unidade da rede Mc Donald's na cidade, na Avenida Deputado Esteves Rodrigues, Região Central, onde expuseram suas mochilas de entrega (bags).Também se encontraram junto ao um shopping center, perto da rodoviária local.

Nesta terça-feira, os trabalhadores voltaram a se concentrar no mesmo ponto no shopping, com suas motocicletas e mochilas de entrega.

Eles pedem um reajuste na taxa mínima das corridas que, segundo eles, não tem aumento há três anos. O entregador Wenderli Carvbalho, que trabalha há seis anos como entregador, disse que, atualmente, a taxa mínima das corridas em Montes Claros é de R$ 6,50. “Queremos que seja de pelo menos R$ 8,50”.

O prestador de serviço reclama que a categoria sofre prejuízos financeiros com a demora das lanchonetes e restaurantes em liberar os pedidos. “Tem estabelecimento que demora até uma hora ou mais para liberar os pedidos e a gente precisa ficar esperando”, relatou.

Wenderli disse que os trabalhadores também reivindicam a instalação de um ponto de apoio para a categoria na cidade. Segundo ele, o município, de 414 mil habitantes, tem cerca de dois mil motoboys.

Outro que aderiu à paralisação em Montes Claros, Antônio Isac Neto, com quatro anos na atividade, disse que a categoria enfrenta jornadas diárias de mais de 12 horas, encarando o sol forte que predomina na região. “A gente precisa de um ponto de apoio pelo menos para beber água e usar um banheiro”, solicita Isac.