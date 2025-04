Namorada e ex-mulher de detento brigam após ele sair da cadeia

A namorada adolescente de um ex-detento e a ex-mulher dele foram detidas em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, por acusações mútuas de agressão das envolvidas. O motivo do desentendimento era o homem de 28 anos que acabara de deixar o presídio da cidade.

O caso foi registrado no Bairro Residencial Sorriso, nesta quarta-feira (2/3). A adolescente de 17 anos, que se identificou como namorada do homem, contou à Polícia Militar (PMMG) que foi até à unidade prisional para buscá-lo junto de amigos.

A ex-mulher, de 27 anos, afirmou que estava na casa do ex para entender o motivo de a jovem e outros dois homens estarem no carro com ele. Foi aí que houve uma briga com agressões.

A adolescente, inclusive, teria jogado um copo de vidro na mulher, que teve um dos braços cortados.

Por sua vez, a adolescente relatou à PM que vinha recebendo ameaças de morte da outra mulher, que teria dito que compraria uma arma para matá-la.

Os policiais, então, fizeram a detenção das duas mulheres para registro do caso. Elas foram liberadas posteriormente. O homem segue em liberdade.