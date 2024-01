A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (9/1) a Operação Phthónos, que resultou na prisão de dois homens, de 18 e 19 anos, suspeitos de terem participado da execução de um rapaz, de 25, no dia 9 de novembro de 2023, em Ubá, na Zona da Mata.



De acordo com a Polícia Civil, o mandante da execução é Alef Eduardo Duarte, de 24 anos, que se encontra foragido desde a data do crime. Segundo a PCMG, ele foi beneficiado com a saidinha temporária no dia 6 de novembro, mas não retornou ao sistema prisional.



De acordo com as investigações, Alef não aceitava o fim do antigo relacionamento. E, por isso, resolveu se vingar assassinando o atual namorado da ex-mulher. Segundo a polícia, junto com três comparsas, Alef sequestrou a ex e o filho que teve com ela, de apenas 4 anos.Durante o sequestro, o grupo ordenou que a mulher marcasse um encontro com o namorado em um motel na saída de Ubá. Quando estava chegando ao destino, o carro da vítima foi interceptado pelos criminosos, que o mataram. Segundo a PC, a vítima foi baleada mais de 40 vezes.Na operação deflagrada nesta terça, os policiais encontraram 21 tabletes de maconha e 400g de cocaína. Alef e mais um dos comparsas, de 26 anos, seguem foragidos.A Polícia Civil divulgou as imagens de Alef para pedir que a população ajude a encontrar o suspeito desse crime. “Por se tratar de um criminoso foragido, de alta periculosidade, decidimos pela divulgação da imagem do suspeito”, explicou o delegado do caso, Douglas Motta.Segundo o delegado, Alef é “suspeito de atuar como matador de aluguel”, e também de coordenar o tráfico de drogas em alguns bairros de Ubá."Qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito ou sobre o crime podem ser denunciadas à PCMG por meio do Whatsapp (31) 9 9483- 0008, com sigilo garantido, ou pelo 181", finalizou o delegado.