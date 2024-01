O corpo foi levado em um carro do Corpo de Bombeiros em um cortejo que saiu do Bairro Santa Efigênia

“É uma despedida muito dolorosa”. Foi assim que a major Laila Brunella, porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), definiu o velório do sargento Roger Dias da Cunha, de 29 anos. O servidor público foi baleado por um homem na noite da última sexta-feira (5/1), no Bairro Novo Aarão Reis, Região Norte de Belo Horizonte. O suspeito estava foragido depois de ser beneficiado pela saidinha de fim de ano e não ter retornado para a cadeia.

O velório do militar acontece no Cemitério Bosque da Esperança, zona Norte da capital. O corpo foi levado em um carro do Corpo de Bombeiros em um cortejo que saiu do Bairro Santa Efigênia. Viaturas da PM, das polícias Civil, Penal e Federal, e da Guarda Municipal acompanharam o trajeto.

Por onde passou, como, por exemplo, nas avenidas Francisco Sales e Cristiano Machado, o sargento foi homenageado por moradores e companheiros de farda. Carros e motos promoveram um buzinaço em homenagem ao militar assassinado em serviço. “Todos estão muito tristes. A tristeza é visível”, contou a major Laila.

O cortejo também foi transmitido pelo perfil da Polícia Militar no Instagram. O vídeo já conta com mais de 120 mil visualizações e, nos comentários, os internautas também deixaram suas homenagens. “Sargento Dias foi herói até em sua morte, doou honrosamente seus órgãos para salvar outras vidas”, comentou uma seguidora. “Nosso irmão de farda jamais deve ser esquecido”, diz outro policial.

Dezenas de pessoas acompanham o velório. Por lá, o clima é de comoção e muito choro.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice