Motorista de aplicativo busca detento na cadeia e ambos morrem em emboscada

Um detento, que estava há duas horas em saída temporária da penitenciária onde cumpre pena, escapou de ser morto ao ter o carro em que estava alvejado na manhã desta quinta-feira (20/3), na BR-381, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O motorista do automóvel e um outro detento, que também era passageiro, não tiveram a mesma sorte e morreram na emboscada. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.





As vítimas que morreram são o motorista de aplicativo David Henrique Chaves Lopes e o detento Wandresson Felipe de Oliveira Rolin, que cumpria pena por tráfico de drogas, assim como o sobrevivente. Os dois detentos foram beneficiados pela saída temporária e haviam saído da Penitenciária Francisco Floriano de Paula, no distrito de Vila Nova Floresta, quando foram vítimas da emboscada.





De acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Wendel Kaizer, a suspeita é de que o carro onde estavam as vítimas, modelo Volkswagen Fox, tenha sido fechado por um outro automóvel, e parou ao atingir o guard rail da rodovia. Na sequência, atiradores teriam efetuado os disparos. “O que aparenta é que tinha pelo menos um ou dois veículos envolvidos, onde os assassinos estavam sendo conduzidos”, explica o inspetor.

Há a suspeita de que um outro veículo, que pegou fogo quilômetros à frente, pode estar envolvido no homicídio. Ainda segundo as autoridades, há fortes indícios de que o carro utilizado na ação criminosa seja clonado.

Devido aos disparos, um dos detentos, que estava no banco de trás, morreu ainda dentro do veículo. O motorista conseguiu correr, mas não resistiu e foi encontrado às margens da rodovia. Já o sobrevivente conseguiu fugir, mesmo baleado, e pediu ajuda.





A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do crime e recolheu os corpos para o Instituto Médico Legal (IML). Ninguém foi preso até a publicação desta matéria.





Com Denys Lacerda e Alessandra Garcia (TV Alterosa Leste)





