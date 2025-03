MG: motorista morre carbonizado em grave acidente na BR-262

Um motorista de 53 anos morreu carbonizado na manhã desta quinta-feira (20/3) após um grave acidente na BR-262, no município de Luz, no Centro-Oeste de Minas. O acidente ocorreu por volta das 10h em uma curva sinuosa no trecho entre Campos Altos e Luz.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta-tanque carregada de óleo vegetal tombou e bateu de frente com um caminhão prancha. O impacto da colisão foi tão forte que os veículos pegaram fogo imediatamente.

O motorista da carreta-tanque, natural de Américo Brasiliense (SP), ficou preso às ferragens e morreu carbonizado no local. Já o condutor do caminhão prancha, um homem de 59 anos, de Senhora dos Remédios (MG), conseguiu sair do veículo sem ferimentos.

A concessionária que administra a rodovia enviou uma Unidade de Suporte Avançado (USA) ao local e um médico confirmou o óbito do motorista.

A PRF acionou a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) de Bom Despacho para realização dos procedimentos necessários. As causas do acidente serão investigadas.

