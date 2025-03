Caminhão carregado de granito despenca em ribanceira na BR-262 em Minas

Um caminhão que transportava placas de granito saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros, próximo à Estação de Tratamento de Esgoto de Araxá (MG), no Alto Paranaíba, na BR-262. O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (19/3) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Triunfo.

O motorista, de 40 anos, perdeu o controle da direção, o que ocasionou a queda do veículo. As placas de granito caíram sobre a cabine e a prensaram, com o condutor preso às ferragens.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O resgate durou cerca de duas horas e meia. Foi preciso remover parte da carga para cortar as ferragens e libertar a vítima. O motorista foi retirado consciente, mas confuso, e tinha sinais de fratura no braço esquerdo. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araxá para o atendimento médico.

O caminhão havia saído do Espírito Santo com destino a Araxá. As equipes da concessionária Triunfo seguiram atuando na remoção do veículo e na liberação da pista. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a concessionária responsável pela BR-262 para obter mais detalhes sobre o acidente e aguarda retorno.