MG: pedágios na BR-262 ficam até 49% mais caros com nova concessão

A viagem entre Uberaba, no Triângulo Mineiro, e Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pela BR-262 fica mais cara a partir desta sexta-feira (21/3). Quem percorre toda a extensão da Rota do Zebu, trecho da BR-262, precisará desembolsar R$ 82 (ida e volta), um aumento de quase 35% em relação aos R$ 60,80 cobrados até esta quinta-feira (20/3).

Os reajustes variam entre 15% e 49%, tornando os 440 km de viagem significativamente mais caros. Agora, os motoristas que trafegam pela BR-262 encontram quatro praças de pedágio ativas. Partindo de Uberaba, as cobranças para veículos de dois eixos (carros, caminhonetes, furgões) acontecem em Perdizes (R$ 10,30), Campos Altos (R$ 10), Luz (R$ 10,40) e Florestal (R$ 10,30) —esta última sofreu o maior reajuste, de 49%, com custa R$ 6,90 só até hoje.

Dessa forma, quem percorrer toda a extensão da Rota do Zebu, assim chamada em referência ao gado mais comum no Triângulo Mineiro, desembolsará R$ 41, um aumento de 34,8% em relação ao valor atual.

Outras duas praças de pedágio ainda serão construídas em Nova Serrana e Araxá, o que irá elevar ainda mais o custo da viagem. Embora os valores dessas futuras praças não tenham sido divulgados, estima-se que, após a instalação, o pedágio total supere os R$ 60.

A alta se deve à transição da administração da rodovia, que deixa de estar sob a concessão da Triunfo Concebra, que gerenciava da via desde 2014, e passa para a Way-262, empresa criada pelo grupo vencedor do leilão realizado pelo governo federal em outubro do ano passado.

A cerimônia de oficialização do novo contrato ocorreu ontem (20/3), em Uberaba, com a presença do diretor-geral em exercício da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo Sampaio, e do ministro dos Transportes, Renan Filho.

Com a relicitação, feita depois de a concessionária anterior alegar dificuldades financeiras para cumprir as obrigações do contrato, como duplicações e melhorias na estrada, o Ministério dos Transportes optou por dividir a rodovia em trechos menores, o que permitiu a concessão separada do segmento Uberaba-Betim.

Descontos para usuários frequentes

Apesar do aumento significativo no valor do pedágio, a ANTT assegura que a nova concessão trará benefícios aos motoristas. O diretor-geral em exercício da agência, Guilherme Theo Sampaio, afirma que a nova tarifa está compatível com os investimentos programados e ressalta a preocupação com a modicidade tarifária. "O valor da tarifa anterior não contemplava investimentos dessa magnitude. Agora, temos recursos vultuosos aplicados na rodovia", enfatiza.

Para reduzir o impacto dos aumentos, a agência destaca programas de desconto. "Todo usuário que transitar pela rodovia e utilizar TAG terá um desconto automático de 5%. Além disso, o usuário frequente, aquele que precisa passar pela rodovia diariamente para trabalhar ou estudar, pode obter descontos progressivos que chegam a 50%, o que pode resultar em tarifas até menores do que as praticadas atualmente", explica Sampaio. Ele também ressalta que motociclistas seguirão isentos do pagamento.

Melhorias na estrada

A concessão da estrada prevê a duplicação de 44,3 quilômetros, implantação de 169 quilômetros de faixas adicionais e 3,6 quilômetros de vias marginais. Também estão planejadas a construção de 17 passarelas de pedestres, 100 pontos de ônibus, três passagens de fauna e um ponto de parada e descanso.

“Isso muda a maior eficiência logística para uma região importante do agronegócio, não apenas o estado de Minas Gerais, mas de todo o Brasil, traz maior trafegabilidade e o principal que todos esperam, segurança viária”, afirma o diretor-geral da ANTT.

O contrato prevê investimentos totais de R$ 8,54 bilhões, divididos entre R$ 4,39 bilhões para obras de infraestrutura e R$ 4,14 bilhões para manutenção e operação da pista ao longo das três décadas de concessão, que, na avaliação de Sampaio, irão ajudar a reduzir o número de acidentes na via, considerada uma das mais perigosas do país.

Outro ponto destacado por ele é a geração de empregos diretos e indiretos com as novas operações. "A maioria dos funcionários da concessionária anterior já foi absorvida pela Way-262. Além disso, as melhorias previstas no contrato trarão novas oportunidades de emprego e movimentação econômica para os municípios cortados pela rodovia", conclui.





Esse processo de modernização ocorre após a saída da Triunfo Concebra, que administrava a rodovia desde 2014. A empresa solicitou a revogação do contrato em 2020, alegando impossibilidade de arcar com os custos de duplicação e melhorias.

Do total de 600 quilômetros de obras previstas no contrato original, apenas 84 quilômetros foram entregues. Com a nova concessão, o Ministério dos Transportes optou por dividir a rodovia em trechos menores, permitindo que a BR-262 entre Uberaba e Betim fosse leiloada separadamente.