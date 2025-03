Tarifas de pedágio da BR-135 terão reajuste a partir de abril

As tarifas de pedágio nas rodovias BR-135 e LMG-754 vão aumentar a partir de 1º de abril. O valor para carros de passeio subirá de R$ 9,60 para R$ 10,20, enquanto motociclistas pagarão R$ 5,10. Veículos com semirreboque passarão a pagar R$ 15,30, e os com reboque, R$ 20,40. Já caminhões terão valores ajustados conforme o número de eixos, chegando a R$ 61,20 para os de seis eixos.

O reajuste foi autorizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) e segue o contrato de concessão firmado entre a Ecovias Norte Minas e o Estado de Minas Gerais. A empresa administra 363,95 quilômetros de rodovias, ligando Curvelo, na região Central do estado, a Montes Claros, no Norte, além de Cordisburgo.





Segundo a concessionária, a atualização das tarifas é necessária para garantir investimentos em infraestrutura e segurança viária. “A atualização das tarifas é essencial para a continuidade dos investimentos em infraestrutura, segurança viária e serviços aos usuários, incluindo obras de duplicação, recuperação de pavimento, construção de passarelas e ampliação das faixas adicionais”, informou a empresa.



O pagamento do pedágio pode ser feito com cartões de crédito e subsídio, por inserção ou aproximação, nas cabines manuais. Motoristas que optam pelo pagamento em dinheiro são orientados a portar troco. Além disso, há faixas automáticas para veículos com tags e cabines de autoatendimento exclusivas para pagamento com cartão nas praças de pedágio de Curvelo e Corinto.





Novos valores por categoria

Carros de passeio: R$ 10,20

Motocicletas: R$ 5,10

Carros com semirreboque: R$ 15,30

Carros com reboque: R$ 20,40

Caminhões e veículos comerciais: valores variam conforme o número de eixos, chegando a R$ 61,20 para caminhões de seis eixos.





As praças de pedágio da Ecovias Norte Minas estão localizadas nos seguintes pontos: BR-135, km 399, em Montes Claros; BR-135, km 466, em Bocaiuva; BR-135, km 523, em Buenópolis; BR-135, km 583, em Corinto; BR-135, km 634, em Curvelo; e LMG-754, km 25, também em Curvelo.