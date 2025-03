Detento é morto a tiros às margens de rodovia em Minas

Um detento, de 30 anos, foi morto a tiros às margens da BR-458, na altura do município de Caratinga, no Vale do Rio Doce de Minas Gerais, na tarde dessa segunda-feira (24/3). Segundo a Polícia Militar, ele cumpria pena em regime semiaberto na Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Ipaba, e trabalhava em uma construtora em Ipatinga.

A polícia foi acionada enquanto o homem ainda estava com vida, mas encontrou a vítima sem sinais vitais a cerca de cinco metros da rodovia, na altura do quilômetro 136. Conforme registros, o corpo estava caído sobre a grama, enquanto a moto que dirigia estava tombada próximo à vítima. A morte foi confirmada por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

A perícia encontrou quatro cápsulas deflagradas de munição 9 milímetros na pista, que estavam sendo esmagadas pelos veículos. Segundo o perito, o detento foi atingido por quatro disparos e a moto foi atingida por dois.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha um histórico de rivalidade com um outro homem ligado ao tráfico de drogas no município de Coronel Fabriciano. Ele também cumpre pena, porém em prisão domiciliar, e já foi liberado da prisão outra vez.

Os policiais foram ao endereço do suspeito para interrogá-lo e receberam a informação de que ele havia saído de casa e viajado em direção à Bahia.

Ainda conforme registros, um veículo foi encontrado em chamas próximo ao aeroporto de Santana do Paraíso, no estado baiano, e a polícia avalia se há conexão entre os casos.

Até o momento, o suspeito não foi encontrado. As investigações seguem com a Polícia Civil.