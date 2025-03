BR-381 em Betim registra 2ª tentativa de bloqueio e violência; veja o vídeo

Motoristas se assustaram com uma tentativa de bloqueio da BR-381, na altura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (24/3). No último sábado (22), a rodovia foi bloqueada em uma ação contra a morte de um adolescente durante uma operação policial na manhã do mesmo dia, com denúncias de agressões e ameaças com armas de fogo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), manifestantes iniciaram o fechamento da pista da Fernão Dias por volta das 20h, na altura do quilômetro 486. Porém, as autoridades chegaram a tempo de impedir a ação. Agentes da Polícia Militar também foram vistos entre os carros carregando armas de grande porte, mas não há registros de ocorrência na corporação.

Em áudio que circula pelas redes sociais, um caminhoneiro chama a atenção dos demais motoristas que possam passar pela via. "Pra quem estiver na rodagem pelas bandas da Fiat, em Betim, na 381, pessoal acabou de alertar que altura do Teresópolis, que teve o b.o. no final de semana: o pessoal está 'cangando' os veículos que tão passando na pista. Quem estiver passando por aí, liga a cautela pra não machucar", aconselhou.

No sábado, a pista foi bloqueada no mesmo trecho em ambos os sentidos. Segundo a PM, a pista foi bloqueada por pessoas que atiravam pedras, ameaçavam com armas de fogo e agrediam os motoristas. Informações preliminares indicam que um dos suspeitos ameaçava os condutores com um fuzil.

Além das ameaças, foram registradas barricadas em chamas, que impediam a passagem de veículos. Conforme a polícia, um caminhão que não conseguiu passar teve a carga saqueada.

Ainda segundo a Polícia Militar, a confusão começou com um protesto de moradores da região contra a morte de um adolescente de 16 anos na manhã de sábado, no Jardim Teresópolis. Segundo o boletim de ocorrência, houve uma troca de tiros em uma operação militar na região contra o tráfico de drogas e o adolescente foi baleado.

Conforme registros, ele foi socorrido mas morreu no hospital. A suspeita é que o protesto tenha começado após o comando de um traficante da região.