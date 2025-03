Passageira é flagrada com R$ 250 mil em canetas Mounjaro em Confins

Uma passageira foi flagrada com 59 canetas do medicamento Mounjaro dentro da bagagem no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana de BH. A informação foi divulgada pela Receita Federal nessa segunda-feira (24/3).

O Mounjaro é um medicamento usado para emagrecimento e no tratamento de diabetes. As canetas contendo o remédio estavam na bagagem da mulher que foi abordada pela fiscalização da alfândega do aeroporto. Ela viajava no voo com origem em Lisboa e destino Goiânia, com escala em Confins.

A viajante transportava os medicamentos de forma irregular com intuito de comercialização no mercado brasileiro, o que é proibido. A estimativa é de que o valor da revenda seja cerca de R$ 250 mil.

“Destaca-se o risco que os cidadãos correm ao comprarem medicamentos transportados de forma ilegal. Tais produtos demandam refrigeração, mas, nessas circunstâncias, passam horas sendo transportados sem qualquer cuidado”. divulgou a Receita Federal.

O material foi apreendido e encaminhado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).