Receita Federal apreende 100 canetas de Mounjaro presas ao corpo de um passageiro

A Receita Federal apreendeu em Salvador 100 canetas do medicamento Mounjaro, conhecido por seu uso off label para emagrecimento. As canetas estavam escondidas debaixo da roupa de um passageiro de 22 anos, de Vitória da Conquista (BA).

O rapaz chegou ao Brasil num voo Air France, vindo de Paris, e foi selecionado para revista pessoal pela equipe de vigilância da Receita Federal. Ele disse ter comprado as canetas em Londres.

A Receita Federal identificou que ele tem ligação, inclusive familiar, com um grupo que vem sendo monitorado por trazer esse tipo de medicamento de forma irregular para vender em clínicas. Será feita uma representação ao Ministério Público que seja aberta uma investigação criminal.

O Mounjaro é um medicamento à base de Tirzepatida, regulamentado pela Anvisa exclusivamente para importação por pessoas físicas, mediante apresentação de receita médica. A comercialização no mercado brasileiro já foi aprovado pelas autoridades competentes, mas não começou porque o laboratório Eli Lilly, fabricante do medicamento, ainda não conseguiu abastecer o mercado nacional.