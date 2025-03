Como retomar a motivação para emagrecer após os excessos do carnaval?

O Carnaval é um período de festa, descontração e, muitas vezes, exageros na alimentação e no consumo de bebidas alcoólicas. Após os dias de folia, é comum sentir culpa e desmotivação para voltar à rotina saudável. No entanto, segundo a psicanalista especialista em neuroemagrecimento Bruna Abrão, o segredo para retomar o foco sem sofrimento está em entender como o cérebro lida com hábitos e motivações.

“Quando saímos da rotina e consumimos mais comidas calóricas e álcool, nosso cérebro recebe uma descarga intensa de serotonina, neurotransmissor responsável pelo humor, prazer e bem-estar. Depois, ao tentar voltar a hábitos saudáveis, pode haver uma resistência, pois o cérebro associa os exageros ao bem-estar imediato”, explica Bruna.

Para recuperar a motivação, a especialista recomenda abandonar a culpa e focar em pequenas ações que sinalizem ao cérebro uma nova fase. “O primeiro passo é não se punir. A culpa gera ansiedade e pode levar a um ciclo de compensação, como dietas restritivas ou jejum prolongado, que acabam aumentando a compulsão depois. O ideal é retomar a alimentação equilibrada de forma gradual, sem radicalismos”, orienta.

Além da alimentação, movimentar o corpo é essencial para reativar o sistema de recompensa do cérebro de maneira saudável. “A prática de exercícios físicos libera endorfinas, que ajudam a reduzir a ansiedade e melhoram o humor. O importante é encontrar uma atividade prazerosa para que o cérebro associe o novo hábito ao bem-estar”, destaca Bruna.

Outro fator importante é resgatar a motivação emocional por trás do emagrecimento. “Em vez de focar apenas no peso ou nas calorias, é fundamental lembrar por que você deseja um estilo de vida mais saudável. Pequenas conquistas ao longo do caminho ativam a liberação de dopamina, neurotransmissor ligado à motivação e recompensa, reforçando o compromisso com a mudança", aconselha a especialista.

"Ter metas realistas e visualizar os benefícios além da balança, como mais disposição e autoestima, ajudam a manter o compromisso sem pressão excessiva”, completa.

