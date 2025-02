O que você precisa saber antes de misturar energético com pré-treino

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Ninguém gosta de chegar na academia se arrastando, sem disposição. Para isso, muitos atletas recorrem ao consumo de estimulantes, como os energéticos e o pré-treino. No entanto, há quem una os dois para duplicar o efeito energizante. O resultado pode ser devastador, como no caso de uma jovem norte-americana que sofreu quatro paradas cardíacas depois de consumir um energético antes do treino.

“Energéticos e pré-treinos se tornaram os queridinhos dos praticantes de musculação, especialmente para quem treina à noite ou tem um dia exaustivo antes do treino. Mas e se eu te dissesse que a mistura dessas substâncias pode transformar seu treino em uma roleta-russa com sua saúde?”, questiona o médico nutrólogo Ronan Araujo.

O que acontece no corpo?

Para entender o perigo dessa combinação, é preciso saber como essas substâncias atuam no organismo.



Energéticos: são bombas de cafeína, taurina e outros estimulantes. Seu objetivo é aumentar o estado de alerta e reduzir o cansaço. Mas isso vem com um preço: a aceleração do ritmo cardíaco.



são bombas de cafeína, taurina e outros estimulantes. Seu objetivo é aumentar o estado de alerta e reduzir o cansaço. Mas isso vem com um preço: a aceleração do ritmo cardíaco. Pré-treinos: são compostos projetados para melhorar o desempenho físico, também carregados de estimulantes, como cafeína, beta-alanina e até vasodilatadores, que alteram o fluxo sanguíneo.



“Quando os dois são combinados, você está dobrando – ou triplicando – a dose de estimulantes, forçando o seu coração a trabalhar no limite.” O resultado é uma sobrecarga cardiovascular intensa, que pode levar a arritmias, picos de pressão arterial, tremores, tontura, ansiedade extrema e, nos casos mais graves, infartos e paradas cardíacas.



E não é exagero, no caso da jovem, ela sofreu as quatro paradas cardíacas ficou cinco minutos sem batimentos, necessitou de três suportes de vida diferentes (uma máquina de ECMO para a circulação sanguínea, diálise para limpar os rins e uma máquina para controlar os níveis de oxigênio) e teve sequelas no coração, pulmões e rins.

Para além do coração

Se o risco de um colapso cardíaco já não fosse suficiente, misturar energéticos e pré-treino pode causar outros problemas sérios:

Crise de ansiedade e agitação extrema: o corpo fica tão acelerado que o indivíduo sente tremores, sudorese intensa e dificuldade para respirar

o corpo fica tão acelerado que o indivíduo sente tremores, sudorese intensa e dificuldade para respirar Insônia severa: o sistema nervoso continua hiperestimulado mesmo horas depois do treino

o sistema nervoso continua hiperestimulado mesmo horas depois do treino Pressão arterial descontrolada: se você tem predisposição à hipertensão , a combinação pode ser o gatilho para uma crise perigosa

se você tem , a combinação pode ser o gatilho para uma crise perigosa Dores musculares e câimbras: o excesso de estimulantes pode levar à contração muscular involuntária, prejudicando o treino em vez de melhorar

o excesso de estimulantes pode levar à contração muscular involuntária, prejudicando o treino em vez de melhorar Desidratação e exaustão extrema: estimulantes mascaram o cansaço real do corpo, e você pode acabar se esforçando além do limite seguro sem perceber

"Mas eu sempre tomei e nunca aconteceu nada"

Ronan Araujo aponta que essa é uma das frases mais perigosas quando levantado os riscos para a saúde. Muitas pessoas acreditam que, só porque nunca tiveram problemas ao usar esses produtos, estão seguras. Mas o corpo humano não responde da mesma forma para todos. Alguns são mais sensíveis à cafeína e a outros estimulantes, e os efeitos colaterais podem surgir de repente, sem aviso.



Além disso, o impacto no coração é cumulativo. Você pode estar sobrecarregando seu sistema cardiovascular sem perceber, e o efeito pode aparecer meses ou anos depois, em forma de arritmias, hipertensão precoce ou até falência cardíaca.



Como melhorar o desempenho de forma segura?

Existem outras formas mais seguras de melhorar o desempenho sem colocar a saúde em risco:



Ajuste sua alimentação pré-treino: comer bem antes do treino é o melhor jeito de garantir energia sustentável. Banana, aveia, pão integral e fontes de proteínas são ótimas opções.

Durma melhor: se você está sem disposição para treinar, pode ser que seu corpo esteja pedindo descanso, e não estimulantes.

Hidrate-se corretamente: a fadiga muitas vezes vem da desidratação. Se você não bebe água suficiente, vai sentir mais cansaço e queda de rendimento.

Use suplementos com responsabilidade: se optar por um pré-treino, evite combiná-lo com qualquer outra fonte de estimulante.

Respeite seus limites: Se você sentir palpitações, tontura ou um desconforto incomum, pare imediatamente.



“O desejo de treinar com mais intensidade não pode custar sua saúde – ou sua vida. Antes de buscar soluções rápidas para melhorar o desempenho, pergunte-se: vale a pena arriscar? Cuidar do corpo não é apenas sobre treino pesado, é também sobre fazer escolhas inteligentes e seguras. O verdadeiro progresso vem da consistência, não de atalhos perigosos.”